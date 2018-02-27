北極2月25日出現史上最高溫...攝氏2度！

在3月21日前，北極不會受到太陽照射，是一年中最冷的時刻，但在本月25日發生北極史上最高溫「攝氏2度」。（圖擷取自UNIVERSITY OF MAINE CLIMATE REANALYZER）

2018-02-27 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕往年在3月21日前，北極不會受到太陽照射，是一年中最冷的時間，但在本月2月25日發生北極史上最高溫「攝氏2度」。專家表示，這種現象相當令人震驚。

綜合媒體報導，根據美國全球預測系統的模型顯示，北極點的溫度可能達到攝氏2度，雖然沒有直接在當地測量，但加州大學歐文分校的氣候科學家拉貝（Zack Labe）證實這項分析數據，「比正常溫度高了逾30度，非常接近冰點。」

拉貝表示，「暖流」入侵北極中央，整個北緯80度以北地區的平均溫度達到了2月份以來的最高水平，平均氣溫比正常高出20多度。這次暖化可追溯至1958年的丹麥氣象研究所的數據，沒有與此類似的資料，「這讓我非常驚訝，這次的暖度是非常誇張的。」

多倫多大學的大氣物理學教授摩爾（Kent Moore）在2016年所發表的一項研究顯示，有許多因素導致北極這次暖化事件。第一，最近有風暴朝著北極通過格陵蘭的跡象，從低緯度直接向北吸取熱量；第二，也可能與平流層突然升溫有關。