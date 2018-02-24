CNN踢爆！ 校園槍擊案發生時 4名警察呆站校舍外

美國媒體踢爆，佛州校園槍擊案發生時，4名布勞沃德郡（Broward County）警局員警都在外面沒有進去。（歐新社）

2018-02-24 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州道格拉斯高中14日發生校園槍擊案，17名師生遭殺害。原先傳出隸屬於布勞沃德郡（Broward County）警局的配槍校警彼得森（Scott Peterson），在案發後呆站校舍外沒有進去；現在美國媒體更踢爆，除了彼得森之外，還有3名同警局的員警都在外面毫無積極反應。

據《CNN》報導，槍擊案發生後，當地珊瑚泉（Coral Springs）警方緊急趕赴現場，但他們一抵達學校時，卻通通看傻了眼，因為校警和布勞沃德郡警局其他3名警察，全都留在校舍外面，他們拿著手槍並以巡邏車作掩護，4人當中沒有任何人進入學校。

珊瑚泉警察很快進入了槍手所在的大樓，第一時間出現在現場的4名布勞沃德郡警察卻依然沒有加入他們，消息人士透露，部分珊瑚泉員警對此感到震驚和不安。但知情人士也說，現場錄像目前還在審查中，官方聲明最終可能與現場員警的回憶有所不同。

珊瑚泉警察局新聞官克彌奧特克（Carla Kmiotek）不願對此發表評論，僅強調他們不會替布勞沃德郡警局做出任何回應，並指出雙方正在合作調查此案，最後的調查結果將由合適的機構宣布。《CNN》針對此事多次詢問布勞沃德郡警長辦公室，尚未得到回應。