金正恩為何派妹妹參加冬奧？ 專家分析有這2原因

專家分析，金正恩妹金與正參加平昌冬奧，可能身負外交宣傳任務，她也是金正恩的對外溝通管道。（路透社）

2018-02-08 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩胞妹金與正，確定赴南韓出席9日（五）開幕的平昌冬奧，成為第一位前往南韓領土的金氏家族成員。專家分析，金與正參加平昌冬奧，可能身負外交宣傳任務，且金與正為金正恩親信，因此也是金正恩的對外溝通管道。

據《美國之音》報導，《美國之音》昨（7）訪問前美聯社駐平壤記者、美國智庫威爾遜中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）學者珍．李（Jean Lee），金正恩派胞妹金與正赴南韓參與平昌冬奧的用意。李說明，領導北韓政權的金家傳統是「由家庭成員為領導人進行宣傳…這正是金與正為金正恩作的，她為金正恩策劃宣傳工作，同時也是金正恩的耳目，所以金與正（在南韓）可以視為金正恩的延伸」。李指出，金與正會「傳達金正恩的想法，也會向金正恩匯報南韓官員、甚至是美國官員的情況」。

威爾遜中心亞洲項目主任鄧志強（Abraham Denmark）也推測，由於川普女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）將參加冬奧閉幕式，南韓當局可能希望屆時促成「金與正和川普女兒伊凡卡．川普會面」。

金與正在去年10月當選北韓中央政治局候補委員。外界推測，金與正可能與南韓總統文在寅會面、將金正恩的親筆信轉交給文在寅，並聽取文在寅在兩韓關係與北韓核計畫上的意見。