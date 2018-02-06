推土機霸氣輾名車 杜特蒂：再走私就天天輾

近20輛走私高級名車總市值約新台幣3880萬元，今日被一舉輾毀。（歐新社）

2018-02-06 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）以鐵腕執法聞名，近日將矛頭指向走私者，他在出席海關局慶祝活動上出動推土機，一口氣輾壓19輛走私高級名車，總市價近新台幣4000萬元，除了矛頭指向海關人員，還霸氣嗆聲「再繼續走私，就天天都用推土機輾爛」。

過去菲國海關通常會把沒收的走私車拿去拍賣，但為展現打擊走私的決心，杜特蒂決定今後不再如此處理，並指出，公開拍賣成效不彰，因為不肖進口商與海關人員勾結，先讓政府沒收走私車，再從拍賣會上廉價購回，比付關稅還划算，拍賣會何時舉行也只有這些人自己知道。

杜特蒂今日也出席海關局成立116年慶祝活動，在馬尼拉碼頭親自見證推土機及怪手碾過19輛走私的二手名車，其中不乏賓士、BMW、Audi、Jaguar、Land Rover與Lexus等名車，且現場還有一輛60年代末期的Corvette Stingray經典跑車，菲律賓總統府通訊作業辦公室（PCOO）也在臉書網頁上直播整個過程。此外，今日海關局也在納卯與宿霧等碼頭，銷毀了另10輛走私名車。

杜特蒂除怒嗆不管有多少輛通通都會用推土機輾爛，揚言會徹底展現打擊走私的決心，也向打算投機的富人放話：「你想開名車嗎？先繳稅再說。」