最新發現！ 印度出土古老石器 撼動「非洲起源」假說

刊載於最新一期《自然》期刊的考古研究結果，可能撼動「人類起源自非洲」的論點。（擷取自印度遺產教育中心）

2018-02-02 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕古人類學家普遍認為，現代人類具有「單一起源」特性，認為人類的共同祖先來自非洲，然而最新考古研究在印度發現更為古老的人類石器，可能撼動已被廣泛接受幾十年的「人類起源於非洲」論點。

根據上月31日發表的國際期刊《自然》（Natural）中一篇論文，印度南部坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）的考古學家帕普（Shanti Pappu）與其研究團隊，在阿堤蘭帕坎（Attirampakkam）遺址挖掘出數以千計的石製工具，經最新測年技術鑑定，年代可追溯到38萬5000年前。

過去出土的證據普遍顯示，現代人類約在距今25萬年前起源於非洲，而在非洲發現的人類石器工具的年份同樣也在20多萬年前，增強了古人類學家對於人類單一起源假說的信心，然而，這次發現的石器更為古老，顯示人類起源可能並非單一區域，而是更為多元複雜。

據此結果，研究團隊認為，印度的人類可能在38萬5000年前至17萬2000年前，當時還是舊石器時代中期就已發展，較過去發現僅能追溯至12萬5000年前的證據，往更久遠的年代推進。

不過主持該計畫的帕普也表示，這次在該遺址的考古行動並未發現人類遺骸，無法斷定製造這些器具的人種，未來團隊將持續進行研究，並在釐清與印度物種文化的連結時更加謹慎。