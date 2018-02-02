美前海軍作戰部長：台軍事能力 應考慮與美日整合

美前海軍作戰部長羅夫海德今天表示，台灣軍事能力應與美日整合。（記者曹郁芬攝）

2018-02-02 09:46

〔駐美特派員曹郁芬／華府1日報導〕美國前海軍作戰部長羅夫海德上將今天表示，美國承諾會防衛台灣，但台灣也需要發展能自我防禦的能力，這能夠增強美國與盟邦在這個地區的軍事能量與能力，台灣應考慮其軍事能力和防禦設計必須能和美日整合。

台灣可發展新防禦科技 而非傳統武器

美國智庫「哈德森研究中心」今天就南海的戰略意義舉行座談會，目前在胡佛研究所擔任研究員的羅夫海德應邀發表演講。

他在接受媒體訪問時表示，台灣保持海道的自由與暢通讓國際都能進出很重要，台灣可以投資成本低，又可以發揮更大防禦功能的的新科技，而不是傳統的武器系統。台灣應該考慮將其軍事能力與美軍整合，以便美軍來救援，同時，台灣的防衛設計也應考慮與日本的軍事能力相容，不過這是台灣自己要做的投資決定。

羅夫海德：因應解放軍 美國應設新艦隊司令部

被問到中國將南海軍事化是否是為武力犯台做準備，羅夫海德說，可見的未來，中國對於在「大區域」活動會愈來愈自在，看看中國解放軍所做的提升與改進，尤其是第一島鏈，中國的反拒止和區域阻絕策略非常有效率地運用了資源，美國要思考得更深層，因為這是美國必須面對的競賽，無論是海上絲路，基礎建設的改善，中國在印太區的擴張是全面性的，已超越軍事手段。

羅夫海德說，中國在南海和東海的作為不是孤立的，這兩個地區屬於同一個大區塊，單靠第七艦隊在印太巡弋已經不足以應付新挑戰，美國應創造一支新的艦隊司令部，中國在南海的造島和軍事化明顯對解放軍有利，提升了解放軍總體戰力，未來水面下的競爭會是美中競賽的關鍵。

吉原：中國增加第一島鏈軍事行動 企圖常態化

在「戰略及預算評估中心」擔任資深研究員的吉原則表示，中國增加台灣海峽在內的第一島鏈的軍事行動是多重目標。其一是增加作戰的精良性；二是進行一系列的測試活動，測試第一島鏈國的反應。

他表示，這也是中國在灰色地帶進行的策略，想將中國在第一島鏈的行動常態化，並且使第一島鏈國逐漸麻木。例如中國在釣魚台列島的軍事作為已經不再佔據日本媒體的頭版，戰略上，這使中國在亞洲海域的軍事活動成為新常態。他對遼寧號航母繞行台海不擔憂，因為目標龐大，反而對美軍和盟邦有利。不過他也主張，美國在印太區應該要增加解放軍活動的風險成本。