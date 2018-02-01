熊的報恩！戰鬥民族奶爸受傷 牠幫忙推輪椅

馬戲團教練原擔心熊與他疏遠，但實際上人與熊之間的情誼依舊熱絡。（圖擷取自影片）

2018-02-01 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕熊也能成為人類暖心的好夥伴嗎？俄羅斯首都莫斯科街頭出現熊幫人類推輪椅的奇觀，原來是一名馬戲團教練發生事故，下肢受傷不良於行，他所撫養的熊竟然推著輪椅送他出醫院，儼然像是「熊的報恩」。

綜合外媒報導，俄羅斯下諾夫哥羅德城（Nizhny）馬戲團教練奧列格‧亞歷山德羅夫（Oleg Aleksandrov）先前從離地18公尺高的戲棚中央圓頂摔落受傷，被送往莫斯科當地醫院住院治療，受傷前他長期撫養3頭熊，將牠們從小熊扶養到大，奧列格說「很害怕與熊的關係變得疏遠」。

但事情並非如奧列格所想，他所撫養的其中一頭熊1月30日被帶去醫院探望奧列格，人與熊之間的情誼依舊熱絡，從影片中能看見，熊將奧列格推出醫院，並在莫斯科街頭上散步，奧列格的臉上亦流露出開心得意的表情，這段影片亦引發網友關注。

許多外國網友看完這段影片，都感覺到相當驚奇，相繼留言指出「從來沒看過熊幫人類推輪椅」、「至少俄羅斯人對熊是仁慈的」、「不過這隻熊似乎沒有不悅的樣子」，但也有網友認為「如果是我，就不會讓那隻熊空腹」、「他看起來不餓」。

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