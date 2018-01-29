老龜迷路半年爬行322公尺 換算「龜速」1時/8公分

老烏龜塔魯拉離家走了322公尺，花費6個月時間，1小時龜速不到8公分。（圖擷取自Cheney School臉書專頁）

2018-01-29 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津有隻9歲老烏龜、塔魯拉（Tallulah），在去（2017）年7月時失蹤，這段時間飼主莫里斯（Danielle Morris）到處尋找仍未果，沒想到過了約半年時間，竟然在家門口對面的切尼學校（Cheney School），距離約322公尺被學生找到了。

綜合媒體報導，烏龜塔魯拉離家當時原本在花園散步，沒想到當牠穿越花園中小小的狐狸洞後，竟然突然消失；這一路上牠緩慢地直線爬行，先爬過鄰居家的後花園、再經過房屋與前庭，接著穿越大馬路，最後到達校園的操場，這一小段路程僅322公尺，卻總共讓牠走了6個月時間、塔魯拉1小時「龜速」不到8公分。

綜合媒體報導，於本月24日塔魯拉被學生發現後，校方趕緊幫忙聯絡皇家防止虐待動物協會（RSPCA），最後才能與飼主一家人重新團聚。莫里斯說，當時發現塔魯拉不見相當緊張，到處張貼「尋龜」海報仍未果，因感到失望與難過，甚至還把飼料、箱子都丟了，莫里斯說「我沒有想過能再看見牠，相當驚訝牠自己過馬路竟然沒出事。」

綜合媒體報導，RSPCA工作人員葛蕾斯米德（Grace Mead）指出，這段冒險旅程讓烏龜塔魯拉的體重下降了些，眼睛好像也有點狀況，希望等牠痊癒後且別再到處亂走了。