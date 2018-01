老龜迷路半年爬行322公尺 換算「龜速」1時/8公分

2018-01-29 15:11

〔即時新聞/綜合報導〕英國牛津有隻9歲老烏龜、塔魯拉(Tallulah),在去(2017)年7月時失蹤,這段時間飼主莫里斯(Danielle Morris)到處尋找仍未果,沒想到過了約半年時間,竟然在家門口對面的切尼學校(Cheney School),距離約322公尺被學生找到了。

綜合媒體報導,烏龜塔魯拉離家當時原本在花園散步,沒想到當牠穿越花園中小小的狐狸洞後,竟然突然消失;這一路上牠緩慢地直線爬行,先爬過鄰居家的後花園、再經過房屋與前庭,接著穿越大馬路,最後到達校園的操場,這一小段路程僅322公尺,卻總共讓牠走了6個月時間、塔魯拉1小時「龜速」不到8公分。

綜合媒體報導,於本月24日塔魯拉被學生發現後,校方趕緊幫忙聯絡皇家防止虐待動物協會(RSPCA),最後才能與飼主一家人重新團聚。莫里斯說,當時發現塔魯拉不見相當緊張,到處張貼「尋龜」海報仍未果,因感到失望與難過,甚至還把飼料、箱子都丟了,莫里斯說「我沒有想過能再看見牠,相當驚訝牠自己過馬路竟然沒出事。」

綜合媒體報導,RSPCA工作人員葛蕾斯米德(Grace Mead)指出,這段冒險旅程讓烏龜塔魯拉的體重下降了些,眼睛好像也有點狀況,希望等牠痊癒後且別再到處亂走了。

We've had a little surreal morning. Some of our Year 7's found a tortoise on site. We've called the RSPCA to collect it. If you hear of anyone local who's lost a tortoise, please ask them to contact us: communications@cheney.oxon.sch.uk ???????? pic.twitter.com/rXQdQSQMso