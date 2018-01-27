薪資性別差距被踢爆 BBC高薪男記者同意減薪

2018-01-27 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）去年被迫公布薪資，揭露旗下收入最高的工作人員中，有2/3是男性，受此影響下，收入最高的數名男性記者同意減薪，不過，目前還不清楚減薪幅度。

BBC去年被迫公布薪資，揭露資深男性記者和主持人的薪資，遠遠高於類似職務的女性，中國總編輯凱瑞（Carrie Gracie）更因不滿男女同工不同酬，辭去總編輯一職，藉此抗議「非法見不得人的BBC薪資文化」。BBC今天表示，包含電台主持人文恩（Jeremy Vine）、韓福瑞斯（John Humphrys）以及新聞主播愛德華茲（Huw Edwards）和北美新聞主編索普爾（Jon Sopel）等6人，已正式或原則上同意減薪。文恩說，對自己的女同事表示支持。

在揭露的文件中，同意減薪文恩薪資在70萬至74萬9999英鎊之間（約2826萬至3028萬新台幣），索普爾則是在20萬至24萬9999英鎊間，先前擔任中國新聞主編的凱瑞薪資則是只有13萬5000英鎊（約545萬新台幣）。不過，BBC也表示，目前還不清楚這些人的減薪幅度。

此外，本月31日凱瑞和BBC總經理霍爾（Tony Hall）將前往國會，接受關於BBC薪資的詢問。