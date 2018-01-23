主教任命爭議屈服中國？ 傳梵蒂岡要求2主教讓位

2018-01-23 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕一般天主教的主教是由教宗任命，但在中國卻因認為政黨高於宗教，堅持自行任命，導致主教任命問題牽動梵中關係，先前更傳出有在中國的主教不被官方承認，甚至還遭到監禁。不過有消息傳出，梵蒂岡已派代表團赴中，要求兩位獲教廷認可的合法主教，讓位給中方選出的主教。

天主教媒體亞洲新聞（Asia News）發自廣州的報導指出，汕頭教區主教莊建堅及福建閩東教區主教郭希錦，因不願承認政黨高於信仰，以及拒絕參加愛國教會，不被官方承認，其中莊建堅去年底被控制行動，後來被押到北京，不准任何神父隨行。郭希錦則是在2017年復活節遭監禁一個月，期間還被要求簽署文件，聲明自願讓位給官方選出的愛國主教詹思祿，並被降級為助理主教。

主教任命問題，導致中國天主教長期分裂為地下教會與愛國教會，中梵已為此談判多年，先前雖曾有雙方共同承認主教的前例，但近日卻傳出梵蒂岡派出代表團赴中，要求莊建堅及郭希錦這兩位獲教廷認可的合法主教，讓位給中方選出的主教。

報導指出，梵蒂岡代表團已在福建會見詹思祿，且也對莊建堅提出要求，要莊讓位給長期擔任人大代表的黃炳章，88歲的莊建堅聽了淚流滿面，表示寧可「背上不服聖命的十字架」也不能接受。

有地下教會神父指出，雖然兩人明顯很難接受教廷的決定，但他們有權反對梵蒂岡嗎？這名神父甚至悲觀的表示，他們可能因此選擇放棄神職人員生涯。