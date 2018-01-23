Me too腥風起、當局刪文？中國大學調查性侵、性騷請求驟增...

在羅茜茜舉報成功後，中國許多大學的性平窗口接連收到大量請求校方調查性侵的文件，光是北京大學與清華大學相加起來就超過50件，而且數字還在攀升當中。（圖取自南中國報）

2018-01-23 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國好萊塢去年掀起舉報性侵、性騷擾「Me Too」運動」，而這陣風潮如今也傳到中國。如北京航空航天大學博士畢業生羅茜茜就「實名舉報」副導師曾對她性騷擾，並稱至少還有6名女學生受害。不過，由於事件瘋狂延燒，各大學不斷收到舉報，中國當局已經開始撤除微博上的「Me Too」標籤。

據《西日本新聞》報導，於矽谷工作、曾就讀北京航空航天大學的羅茜茜元旦在微博發文，指控12年前就讀博士時差點遭到副導師陳小武強暴，當時不斷邊哭邊求饒「我還是處女，我什麼都不懂」，陳小武才因此收手，並改口是「作風」（做做樣子），是為了要測試羅茜茜的「品性」。羅茜茜稱讀書的那幾年是「人生的惡夢」，出國後才逃離魔爪，還因此飽受憂鬱症與幻覺所苦，必須服藥控制。

而該篇文章的閱覽數最後竟突破100萬人，引起校方與社會高度重視，陳小武的教職被取消，當局也將頒予優秀研究人員的「長江學者」的稱號給收回，並要求陳小武將獎金全數歸還。在此事件後，中國許多大學的性平窗口接連收到大量請求文件，要求校方針對性侵與性騷擾進行調查，光是北京大學與清華大學相加起來就超過50件，而且數字還在攀升當中。

報導指出，此事件顯示了中國防治性侵與性平觀念仍未完全普及，因此女性看到平反機會才會一同舉報。不過，由於一連串的運動難免連接到當局，北京就有大學生在網路上表示，自己對校方遞出請求文件，要求校方提出防治性侵的對策，卻被當局人士警告刪除文章。報導認為，在習近平不斷加強對人權活動與言論自由的管控下，挺身站出來指控加害人可能還得面對「政治性風險」，未來Me too運動在中國將如何變化則相當值得觀察。