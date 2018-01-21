反川普！ 美國女性進軍國會 人數創新高

2018-01-21 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任滿週年之際，全美多地再上演「婦女大遊行」，向川普表達不滿，美國媒體指出，除了上街抗議，女性已發現最明確、最立即的發洩管道：參政，估計約有400名女性進軍今年國會中期選舉。

《基督教科學箴言報》（Christian Science Monitor）專文分析指出，女性的憤怒、情緒和精力推動了遊行，她們也發現了最明確和最立即的發洩新管道：參政。自去年川普就職次日爆發「婦女大遊行」後，長期保持沉默的女性逐漸擴大話語權。

根據美國婦女和政治中心（the Center for American Women and Politics）的數據指出，約有400位女性可能成為今年國會選舉的候選人，比2016年增加了2倍多。

在眾議院方面，約有200名女性候選人，大部分是民主黨人，試圖挑戰共和黨現任眾議員。另有49人有意角逐參議院席次，州長方面也選情熱絡，《多倫多明星報》（Toronto Star）指出，今年光是民主黨就有49名女性有意參選，過去全美最高紀錄為34人。

支持女性競選的女權團體「愛蜜莉名單」（EMILY's List）上月告訴《紐約時報》，2016年選舉前幾個月，約有1000名女性接觸了他們候選人或參與政治活動，選後，這個數字上升到2.2萬人。

「艾蜜莉名單」表示，目前已收到超過2.6萬名女性詢問參選公職，大約是2016年選舉前同期的26倍。該組織還發起「不僅遊行，還要參選！」運動，鼓勵女性參選。