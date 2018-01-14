巴西協尋走失兒「用這招」 10分鐘讓母子團聚

巴西一名男童在海灘走失，找不到媽媽，有個壯漢遊客把他抱起，其他遊客見狀紛紛拍手鼓掌，吸引媽媽注意，順利讓母子重逢。（圖擷取自「ViralHog」YouTube影片）

2018-01-14 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕海邊遇到孩子走失時，你該怎麼辦？近期巴西有處海灘傳出有孩子走失的消息，周圍遊客紛紛拍手鼓掌，吸引母親的注意，大約10分鐘後，母子成功團聚，大家合力完成一樁美事，整個過程被度假遊客拍下，上傳網路後引發外界關注，獲得不少網友大讚。

YouTube頻道「ViralHog」貼出一段搜尋走失兒童的影片，新年假期時，位於巴西烏巴圖巴（Ubatuba）的Perequê-Acu海灘，有個男子把一個男童抱在手臂上，身旁遊客不斷拍手，經過約40秒，有個穿黃色泳衣的女子，神色緊張地跑過來，緊緊抱住男童，原來那是她走失的兒子。

一名度假網友錄下整個過程，「當我們聽到周圍傳出掌聲，還以為是有人在過生日，後來才發現是有男童走失了，這群人是在幫忙找尋他的父母，用了超過10分鐘才讓母子團聚」。據悉，透過拍手讓走失孩童找到家人，這種方式在巴西是很常見的，而且成功機率都很高。

但母子團聚的影片一出，也引發網友們對母親的行為疑問，「男童母親過來時，是不是該說感謝鼓掌？」、「如果媽媽說聲謝謝，那會更好。」不少網友對巴西幫助失兒的方式大讚。有網友解釋說這種拍手方式，「這是阿根廷、烏拉圭地區的幫助失兒的習慣。夏季的海灘經常發生好幾起兒童失蹤事件，當母親無法找到自己孩子時，她會聽聽看有沒有掌聲。」這名網友也指出，「走失兒通常會在最高的人肩膀上，好讓父母親能看見」。

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