將台灣列為國家 萬豪酒店遭中國立案調查

上海的萬豪酒店。（圖擷取自上海雅居樂萬豪酒店網站）

2018-01-11 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國所屬的全球連鎖萬豪酒店集團（Marriott），近日在發給中國會員的活動郵件中，把台灣、香港、澳門、西藏等地列為「國家」，遭中國會員舉報，打爆酒店客服電話，現在傳出，萬豪集團發表道歉聲明，還遭上海市當局立案調查。

綜合外媒報導，9日上午，一名萬豪酒店中國會員收到酒店的郵件，內容需要會員選擇自己所屬的國家，在「國家」欄中，分別列出「中國大陸」、「香港」、「澳門」、「台灣」、「西藏」等，這名中國會員隨即截圖PO網，引發網友群起圍攻。會員原大罵萬豪，指萬豪官方APP經常「犯錯」，發現「台灣」列為國家選項時，就曾多次投訴，但萬豪經常不了了之；這次「西藏」居然也被列入「國家」選項，「都炸開了鍋」。

萬豪集團昨天在微博表示道歉，不過上海市黃浦區人民政府新聞辦官方微博發表消息，指因萬豪國際酒店的行為涉嫌違反《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國廣告法》有關規定，上海市黃浦區市場監管局已對其予以立案調查。

上海市黃浦區人民政府新聞辦稱，上海黃浦區網信辦和黃浦區市場監管局1月9日和10日約談萬豪酒店管理公司上海負責人，及萬豪國際集團大中華區負責人，要求立即撤下所涉內容，同時全面檢查網站和APP上發布的內容。