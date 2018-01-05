中國再傳千億富豪失聯 股民急找董事長

中國泰合集團董事長王仁果傳失聯。（圖擷取自泰合官網）

2018-01-05 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國再傳千億富豪失聯，據報導，中國上市公司泰合集團董事長王仁果傳出失聯，旗下泰合健康已經公告證實失聯消息，並由副董胡遠洋代行董事長職。

綜合媒體報導，泰合集團總資產2016年突破600億人民幣（下同，約合台幣2700億元），連續4年位列中國民營500強企業，王仁果持有公司60.82％股權、妻子張碧華持有公司39.18％股權。

泰合健康股東數達3.45萬人，王仁果失聯消息傳出後，中國媒體即找到公司，想要探詢進一步消息，但除了公司高管證實確實聯繫不上人之外，沒有其他消息，股民更在網上急尋「老王」、「小王」、「王老闆」、「董事長」。

據報導，王仁果最後一次公開亮相是在去年12月29日，以泰合集團董事局主席的身份在北京參加第七屆中國公益節活動，之後傳出失聯，公司即遭停牌調查，直到月3日復牌，但股價開低一度跌停，之後上下震盪，振幅達到18%，最後收盤7.55元，昨天股價照樣開低走低收7.16元，跌幅5.17％。

1972年生的王仁果，被媒體稱為四川神秘「黑馬富豪」，2016年集團資產突破600億元，目前旗下有2家銀行，21家星級飯及主題式酒店、控股3所職業院校，參股多家金融機構及子公司，是個集合文化旅遊，房地產，教育，農業等相關產業集團。

王仁果入主虧損累累華神公司，2015年借殼上市，並更名泰合建康，經營業績不算出色，2017年前三季依舊是虧損狀態，但是在2017年連續出售房地產資產，終於扭轉財報虧損，轉虧為盈。