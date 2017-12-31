2018報到！紐澳率先跨年 天空塔、歌劇院煙火燦爛

澳洲雪梨跨年煙火秀。（法新社）

2017-12-31 21:33

首次上稿 19:24

更新時間 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕2018年來了！紐西蘭奧克蘭市（Auckland）率先起跑迎接新年，當地時間1月1日凌晨零時（台灣時間2017年12月31日19時），南半球最高建築「天空塔（Sky Tower）」施放跨年煙火，璀璨火花照亮夜空，宣告正式邁入2018年。

外媒報導，紐西蘭的煙火團隊耗時5個多月籌備跨年煙花秀，規模比去年更大，施放約半噸500公斤煙火，持續5分鐘以上，不僅喜迎2018年到來，也慶祝「天空塔」落成20週年。

國際矚目的澳洲雪梨跨年煙火秀，則預估有超過150萬名觀眾湧入雪梨海灘，台灣時間21時，雪梨以煙火告別2017年，最後10秒倒數首次以燦爛火花呈現，最後港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）上閃爍「Sydney（雪梨）」，迎接2018年。

這場煙火大秀共施放約8噸、逾10萬發煙火，還有約3000個燈光效果共同演出繽紛大秀。還有絢麗的彩虹瀑布煙火從雪梨港灣大橋傾瀉而下，慶祝澳洲同性婚姻合法化。

好萊塢男星休傑克曼（Hugh Jackman）也為這場跨年活動點綴星光，參與設計的20秒金銀煙火秀，實現他長久以來想為家鄉設計煙火的心願。

為友善孩子與家庭，雪梨已在當地時間晚上9時（台灣時間18時）施放長約8分鐘的「家庭煙火秀」。

相關影片請見：

雪梨港灣跨年煙火秀

奧克蘭天空塔跨年煙火秀

雪梨當地晚間9時家庭煙火秀

澳洲雪梨跨年煙火秀。（路透）

澳洲雪梨跨年煙火秀。（美聯社）

瀑布煙火從雪梨港灣大橋傾瀉而下。（圖擷取自youtube影片）

紐西蘭「天空塔（Sky Tower）」施放跨年煙火。（圖擷取自youtube影片）

台灣時間19時，紐西蘭奧克蘭市「天空塔」施放跨年煙火，璀璨火花照亮夜空，宣告正式邁入2018年。（圖取自《紐西蘭先驅報》）

雪梨在台灣時間18時施放長約8分鐘的「家庭煙火秀」。（路透）

澳洲雪梨煙火秀，長約8分鐘的「家庭煙火秀」。（路透）

雪梨當地晚間9時，為友善孩子與家庭施放長約8分鐘煙火秀。（路透）

雪梨「家庭煙火秀」。（美聯社）

雪梨「家庭煙火秀」。（路透）

雪梨「家庭煙火秀」。（美聯社）