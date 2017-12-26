中國數據稱北韓油品供應全斷 消息人士：仍有管線輸油

根據中國海關總署公布的數據，中國在11月完全沒有出口任何石油產品至北韓，此舉也明顯超過聯合國對北韓制裁的規模。但業界消息人士透露，中國仍透過一條老舊輸油管，向北韓輸油。照片為惠州的煉油廠。（路透）

2017-12-26 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國是北韓燃料的主要來源國，竟然非常罕見的，完全切斷對北韓油品的供應。根據中國海關總署今（26）日公布的數據，中國在11月完全沒有出口任何汽油、柴油、燃油和航空煤油等石油產品至北韓，此舉也明顯超過聯合國對北韓制裁的規模。但業界消息人士透露，中國仍透過一條老輸油管，對北韓輸油。

根據《路透》報導，聯合國安理會在上週對北韓祭出新的貿易制裁，包括限制每年出口至北韓的石油產品不得超過50萬桶。但根據中國海關總署最新的數據顯示，11月中國完全沒有出口任何汽油、柴油、燃油和航空煤油等石油產品至北韓。數據還顯示，11月中國也未從北韓輸入任何鐵礦砂、煤炭和鉛礦。

這次是中國，罕見的完全切斷對北韓的油品供應，中國上次停止對北韓出口航空煤油是在2015年2月，中國也曾在2003年3月連續3天停止供應北韓石油。

目前仍不清楚中國是否有對北韓持續出售原油，因為中國官方已經數年沒有公布對北韓原油的出口數據。

但業界消息人士透露，中國目前仍透過一條老舊的輸油管，每年供應北韓約52萬噸或380萬桶的原油，相當於每日略超出1萬桶的規模，以目前油價來算，一年約值2億美元（約新台幣59.8億元）。此外，中國並不是北韓唯一的原油來源，北韓也可以從俄羅斯獲得部分石油。