只差半分鐘 香港機場險發生飛機相撞

香港航空。圖機非本文所指班機。（香港航空提供）

2017-12-25 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕平安夜前夕，香港機場險發生飛機相撞事故，據報導，一架香港航空飛往印尼峇里的航班，已經在跑道上滑行數十公尺，即將起飛，卻接到空管人員緊急呼叫，跑道上有有另一架國泰航空貨機橫越，立即緊急中止起飛，避開兩機相撞的災難。

《星島日報》報導，香港民航處已證實了該事故，並指沒人在該事件中受傷；而這已經香港三個月內第二次中止起飛的事故。

據報導，本月23日晚上9時06分左右，港航前往印尼峇里的HX709空中巴士A333客機，已經滑行進入南跑道準備起飛，當時國泰航空波音B747-8貨機正好由美國阿拉斯加抵港，橫越在南跑道上，還來不及離開，國泰航機師趕快通知空管人員，再由空管人員指示港航客機中止起飛。

不過，香港民航處也指出，整個跑道全長有3800公尺，當時，港航班機在起點滑行約數十公尺，中止起飛，而國泰貨機在跑道尾的另一端，兩機沒有碰撞危險。但是，根據網上航空飛行數據資料，當晚的國泰貨機，其實是降落在北跑道後穿越南跑道，再前往跑道以南的貨運停機坪停泊，不過，從當晚控制塔與航機的對話顯示，「控制塔先批准國泰貨機穿過南跑道，再於約半分鐘後向港航發出准許起飛指示。國泰貨機機師於半分鐘內先後兩度向控制塔反映貨機未完成離開跑道，空管人員隨再即時指示港航中止起飛。」