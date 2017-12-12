遭對向聯結車擦撞 戰鬥民族貨車駕駛完美車外落地

遭到撞擊的一名貨車駕駛因緊抓著車內的方向盤，竟然順著撞擊力道擺盪出擋風玻璃外，完美落地且毫髮無傷。（圖擷取自影片）

2017-12-12 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國內在2012年發生的一起公路車禍，近期內受到外媒關注，當時遭到撞擊的一名貨車駕駛因緊抓著車內的方向盤，竟然順著撞擊力道擺盪出擋風玻璃外，完美落地且毫髮無傷。

根據《每日郵報》報導，這起車禍是在2012年9月19日下午5點32分，發生在俄羅斯首都莫斯科以東200公里的伏拉迪米爾城（Vladimir）附近的公路上，從事故影片第52秒起可以看到，行車記錄器拍下的聯結車，疑似是想閃躲前方緊急煞車的車輛，因此朝對向車道駛去。

聯結車一半的車身進入對向車道後，被一輛貨車撞上，奇蹟的是，貨車駕駛人在事故發生的撞擊瞬間，貨車駕駛整個人飛出擋風玻璃外，但左手緊抓著方向盤，因此貨車駕駛的身體重心朝左180度旋轉後，漂亮地雙腳落地，該名駕駛立刻跑向貨車邊緣察看車禍情況，似乎不敢置信發生了什麼事情。

這段影片上線至今，已經超過160萬人次觀看，許多外國網友對於貨車駕駛的遭遇嘖嘖稱奇，認為「怎麼可能」、「也太厲害了吧」，不過也有人認為，貨車駕駛能夠平安無事全然是運氣，「其他這種事故，駕駛人的下場都滿悲劇的」。

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