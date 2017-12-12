胖子必須走樓梯不能搭電扶梯？網傳地鐵標示圖惹議

胖瘦待遇大不同？疑似南韓地鐵的標示圖引起網友正反論戰。（圖擷自zdamaneta reddit）

2017-12-12 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕體型不同，待遇不同？近期有美國網友在論壇《Reddit》分享地鐵的地面標示圖，照片中的地點疑似南韓地鐵站，標示圖指示體型肥胖者要走樓梯，體型正常者可以搭電扶梯。這張圖引起網友熱議，有人認為只是玩笑，但也有人批歧視胖子。照片中的電扶梯入口處1根金屬桿，有網友指稱桿子是第二道標準，甚至有網友開玩笑，「這就是為什麼金正恩不愛南韓的原因！」，但金屬桿設置目的是為防止大型物件上電扶梯。

綜合媒體報導，這張地面標示圖，有2種上樓的方式，體型肥胖者指向樓梯，體型正常者指向電扶梯，照片經網友在12月10日發布到「Reddit」，以「肥胖者只能在南韓這樣做」（"Fat Acceptance" in South Korea）為題，引起網友討論，「連電扶梯都搞歧視」、「胖子錯了嗎！胖是我的錯嗎！」，但也有人讚美地鐵公司的標示，提醒運動的重要。

2年前《Reddit》也流傳1張類似的照片，只是地面標示圖相反過來，體型肥胖者圖示指向電扶梯，正常體型者指向樓梯。PO文者下註解表示「韓國電梯真貼心」（Korean escalators are so thoughtful），同樣也掀起網友熱議。

圖片中電扶梯入口1根金屬桿，也掀起網友討論，有網友猜測，這根金屬桿是第二道標準，「難道是擠不過去的人就要走樓梯？」，其實金屬桿是防止嬰兒車或行李箱等大型物件上電扶梯，並提醒民眾要去搭電梯。甚至有網友開玩笑說，「難怪金正恩不喜歡南韓，這才是真正原因啊」。