母親若生出兄弟 加拿大研究：弟弟易有同性戀傾向

加拿大研究發現，母親若生出兄弟，弟弟是同性戀的機率會增加。（美聯社）

2017-12-12 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大布洛克大學（Brock University）心理學和群體健康科學系教授博格特（Anthony Bogaert），與其他科學家研究發現，有哥哥的男性更容易有同性戀傾向。但這不是後天造成的，而是若母親生過一次男嬰之後，再懷男嬰就可能在子宮內出現不同的機制，影響了嬰兒未來的大腦發展。

據《CNN》報導，過去的研究也曾表明，若男孩與哥哥的年齡差距越大，那麼男孩就越有可能是同志。一篇2006年的論文認為，在每對兄弟裡，出現同性戀的機率會比平常人增加三分之一，但當時並沒有說明原因為何。

博格特最近與研究人員發表在《美國國家科學院院刊》的論文，發現當女性懷上第一個男嬰時，與Y染色體有關的蛋白質可能進入她的血液。而母親的身體會將這種蛋白質當成外來物質，因此免疫系統就會做出反應，產生抗體。如果這些抗體達到一定數量，母親又懷了下一個男嬰，這種抗體就會透過胎盤進入男嬰的大腦。

博格特及其合著者，對142名女性和12名年齡在18至80歲之間的男性進行了測試，結果女性血液中的抗體濃度高於男性。若與沒有兒子或僅生育異性戀男性的母親相比，生出兄弟且弟弟是同性戀的母親，其抗體濃度最高。

報導中指出，這項研究若能持續發展下去，也許能為同性戀做出生物學的解釋。但目前來說仍有缺陷，因為研究中並沒有說明為何會有獨生子是同性戀、哥哥是同性戀、女性同性戀等現象。