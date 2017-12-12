睽違40年美國重展太空計畫 川普：巨大星球等著我們

川普一邊把玩太空人玩具表示：「想像一下若我們勇於追夢，這些巨大、美麗的星球正在等待我們。（路透）

2017-12-12 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕睽違約40年，美國再度展開載人登月計畫！美國總統川普於11日簽署法令，指示美國國家航空暨太空總署（NASA）派遣太空人登月，而最終目標是要登陸火星。

綜合媒體報導，川普於白宮簽署「頭號太空政策指令」（Space Policy Directive 1），「這次不會只留下美國國旗與腳印，還要為未來前往火星、甚至是更遠的太空任務打下基礎」。川普還一邊把玩太空人玩具表示：「想像一下若我們勇於追夢，這些巨大、美麗的星球正在等待我們。這就是我們國家正在做的事情，我們的夢想很偉大。」

1969年7月21日，太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）成為第一位踏上月球的太空人，並留下經典名言，「我的一小步，卻是人類的一大步」。而1972年12月11日則是至今的最後一次登月任務，川普選擇在這天簽署最新太空政策命令。

據《NHK》報導，過去美國的歐巴馬政府一反布希政府的方針，停止了美國的太空計畫，而川普政府則又推翻前朝，再度展開登月計畫，並尋求其他國家與民間企業的協助，與積極進行太空計畫的中國、俄羅斯互別苗頭。