中國公使嗆武統台灣 北京：堅持和平統一

2017-12-11 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐美公使李克新日前威嚇武統台灣後，中國全國政協主席俞正聲及外交部發言人陸慷今（11）日都表示，北京將堅持「和平統一、一國兩制」方針。

中國《新華社》報導，俞正聲今日在北京人民大會堂會與赴中訪問的新黨主席郁慕明一行人見面，他提到中共19大確定的對台方針，「我們將堅持『和平統一、一國兩制』方針，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。

俞正聲再提「一個中國原則」，「體現一個中國原則的『九二共識』，明確界定了兩岸關係的根本性質，反映了兩岸關係的歷史和現狀，得到兩岸雙方授權認可，是確保兩岸關係和平發展的關鍵」。

根據中國外交部網站消息，陸慷今日在例行記者會，被問到中國駐美外交官的武統台灣說，是否代表中國政府立場？他回答：「我們將繼續堅持『和平統一、一國兩制』方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」

陸慷也老調重彈說，堅決維護中國國家主權和領土完整，不容分裂，「堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫」，要求美國恪守一中原則和中美3個聯合公報，務必慎重妥善處理涉台問題。

中國外交官李克新8日表示，美國國會通過的國防授權法要求美台軍艦互訪，違反中美建交的基本精神，他告訴美國國會，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」。這番言論引起一連串爭議。