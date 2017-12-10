驅離低端人口毫不留情 北京禁止志工團體伸援

2017-12-10 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕二戰時期德國納粹希特勒驅離猶太人，尚且讓西方國家援助與收容，然而北京政府這次驅離低端人口，可說是毫不客氣；不僅禁止當地志工團體伸出援手，更將團體的負責人列入黑名單強迫離開，從救助者轉成為流浪者。

根據香港《蘋果日報》報導，北京順義區皮村的「打工者之家」於中國富有名氣，是外地來打工族們自發建立，目的即提供一個可以交流與休閒活動的場所；中國當局驅趕低端人口，皮村亦為「重災區」，「打工者之家」提供了驅離人口們暫時居住地，許多義工聽到消息後也趕過來幫忙；但是此番助人義舉，卻遭受當局給予壓力。

根據香港《蘋果日報》報導，「打工者之家」負責人孫恆婉拒記者採訪的要求之外，因為大批境內、外記者聚集於打工者之家，孫恆為求安全躲了起來。孫恆：「非常對不起，我們不能跟媒體有太多交流，否則我們的救助計劃更加沒有辦法進行！」

其中有義工提到，地方政府原本就看「打工者之家」不太順眼，如不小心維權過度的話，「打工者之家」就可能會遭取締，「孫恆是不得已這樣」。

因「打工者之家」名氣大，北京當局不敢過分對待。但於通州馬駒橋亦為志工團體的「同舟家園」，就因名氣小而收到勒令停止通知，負責人楊啟因在網路公佈表示，願意將同舟家園內700多呎的活動室，給被驅離者們作為臨時居住地。

楊啟不願意現身採訪，而在微信中告訴記者：「11月24日的晚上，公安登門找我，要我馬上把網上發佈的東西撤了，不許搞這些活動，同時要我關閉同舟家園。房東也要我馬上搬家，說是不租給我了。」