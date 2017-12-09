捏把冷汗！鯨魚大般小行星掠過地球 NASA隔天才發現

一顆直徑16公尺至32公尺如鯨魚般大小的小行星，上月9日與地球擦身而過，NASA隔天才發現有這顆小行星路過。示意圖，非「2017 VL2」。（美聯社）

2017-12-09 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕一顆直徑16公尺至32公尺如鯨魚般大小的小行星，上月9日與地球擦身而過，美國太空總署（NASA）後知後覺，隔天才發現有這顆小行星路過，如果該小行星撞擊地表，可以將方圓6公里以內的所有生物給摧毀。

綜合外媒報導，一顆名為「2017 VL2」，直徑約16至32公尺的小行星於11月9日，以每秒9公里的速度，距地球約11.7萬公里的距離掠過，此距離僅為地球與月球的三分之一；11月10日，夏威夷的冒納羅亞天文台（Mauna Loa Observatory）觀測「2017 VL2」，通報NASA，但是科學家計算其軌跡後，驚訝地發現「2017 VL2」昨天險些撞上地球，令人捏把冷汗。

如果現「2017 VL2」撞擊地球，可以造成如摧毀整個紐約市大小地表的災難；NASA針對所有可能造成災難，直徑在1公里以上的近地天體 （near-Earth object，NEO）都要造冊監看，而「2017 VL2」掠過地球，顯示小行星監測仍不能完全鎖定所有近地天體，據計算，「2017 VL2」要到2125年才會再次接近地球。

下週六（16日）還有一顆直徑達5公里的小行星「3200 Phaethon」會掠過地球，雙子座流星雨的流星體就是來自於它，是唯一已被確認與小行星有關的流星雨。