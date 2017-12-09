巴勒斯坦平民傳遭以軍射殺 「憤怒日」後恐爆大衝突

伊斯蘭教各派皆開始號召群眾抗議，外界擔憂將爆發更大的衝突。（資料圖，歐新社）

2017-12-09 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普公開承認耶路撒冷為以色列首都後，昨（8）日巴勒斯坦約旦河西岸與加薩走廊發生大規模抗議，抗議民眾並與以色列安全部隊發生衝突。巴勒斯坦衛生部指出，1名參加抗議的巴勒斯坦人遭以色列安全部隊開槍擊斃。阿拉伯人道救援組織「紅新月會」則表示，有230人在抗議中受傷。伊斯蘭教各派則號召更多民眾上街，外界憂心將會掀起更大衝突。

綜合媒體報導，在約旦河西岸的拉馬拉（Ramallah）、伯利恆（Bethlehem）和希伯侖（Hebron）衝突最為激烈，上千名群情激憤的巴勒斯坦民眾上街抗議，朝以色列士兵丟擲石塊，甚至燃燒路障與拒馬，並高喊。「耶路撒冷是巴勒斯坦國首都」，以色列安全部隊則以橡膠彈和催淚瓦斯鎮壓民眾。

而巴勒斯坦衛生部指出，一名參加抗議的巴勒斯坦人遭以色列安全部隊開槍擊斃。阿拉伯人道救援組織「紅新月會」則表示，有230人在抗議中受傷。

在川普7日宣布耶路撒冷為以色列首都後，占領加薩地區的伊斯蘭教遜尼派組織「哈瑪斯」（Hamas），並直接嗆明，「川普已經打開了地獄的大門」。同時也號召民眾上街「起義」（Intifada）。

而8日的大規模抗議發生後，巴勒斯坦的各組織槍口一致對外，稱這天為「憤怒日」，並號召更多民眾上街抗議。除此之外，黎巴嫩的伊斯蘭教遜尼派武裝組織「真主黨」（Hezbollah）也呼應哈瑪斯的號召，7日公開支持哈瑪斯起義，並預告11日將在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）展開大規模抗議行動。