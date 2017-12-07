川普承認耶路撒冷為以色列首都 各國爆炸反應一次看

巴勒斯坦人民焚燒美國總統川普與以色列總理尼坦雅胡的頭像，來表達強烈不滿。（美聯社）

2017-12-07 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於當地時間6日下午1時（台灣時間7日凌晨2時）宣布，正式承認耶路撒冷（Jerusalem）為以色列首都。此一舉動隨後引起國際社會嚴厲批評，尤其是除了以色列外的中東各國，聯合國安理會甚至可能會在明天（8日）召開緊急會議。

根據《法新社》報導，整理了各國對於川普承認耶路撒冷為以色列首都一事的反應。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）大力讚揚川普此舉「深具歷史意義」，是個公正的決定。而他也承諾不會對這塊被猶太人、基督徒和穆斯林都視為聖地的城市去改變現狀。

而對此事件最為光火的巴勒斯坦，其自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）表示，美國已經放棄這塊區域和平的調停角色，「這些可悲且令人無法接受的措施，無疑是蓄意破壞所有為和平所做的努力。」；巴勒斯坦解放組織（PLO）的秘書長艾瑞卡（SaebErekat）認為川普已經摧毀了化解以巴衝突的希望；沙烏地阿拉伯指責川普的「承認宣言」毫無正當性，不但不負責任而且還違背了巴勒斯坦人民的歷史與權利。當地媒體也引述了沙烏地王室的公開聲明：「這種舉動會產生嚴重的後果！」

伊朗方面表示，美國此舉恐將引發針對以色列而來的暴動，當局外交部官網上就提到：「美國這次不明智的決定將會被視為挑釁，將激怒穆斯林，引發一場憤怒的暴力行為。」；敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）發出一段聲明表示「巴勒斯坦大業不會因為川普此舉而黯淡！」還說「耶路撒冷的未來不是由一國或一位總統決定，而是自身歷史、意志、以及忠於巴勒斯坦大業的人士決心。巴勒斯坦大業將永存於阿拉伯家園的良心中，直到巴勒斯坦建國且以耶路撒冷為首都。」

約旦和土耳其都譴責川普已違反國際法和聯合國憲章；黎巴嫩總理哈里里（Saad Hariri）則發誓黎巴嫩全國都將與巴勒斯坦站同一陣線，同時他也和伊朗當局一樣擔心此舉將引起中東的區域危機。

至於英國首相梅伊（Theresa May）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及德國總理梅克爾（Angela Merkel）都表示不認同川普的決定，對該區的和平前景毫無助益。其中馬克宏表示法國堅守「兩國方案」，而耶路撒冷是兩國首都。

歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（FedericaMogherini）則表示「高度關切」，並強調歐盟立場不會改變，關於耶路撒冷的地位問題必須透過談判來決定；聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也暗批川普不智之舉，和歐盟持相同意見，古特瑞斯還說：「我從任職聯合國秘書長的第一天起，就一再發言反對任何可能危及以巴繁榮和平的片面措施。」