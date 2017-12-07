中國「盤子」多？ 微商砸200萬與歐巴馬握手合照被虧

美國前總統歐巴馬上月底赴中出席全球中小企業峰會發表演講，會後有數間微商（藉微博、微信等社群網站開店）釋出握手照。（圖翻攝自《網易》）

2017-12-07 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama）上月底赴中出席全球中小企業峰會發表演講，會後有數間微商（藉微博、微信等社群網站開店）釋出握手照，但因歐巴馬表情、姿勢雷同，遭疑是蠟像或修圖。對此，有微商出面澄清照片是真的，且見面會從入場、握手到合照，共計至少得支付逾200萬台幣。

綜合媒體報導，這場見面會包括入場費人民幣5980元（約新台幣2萬7139元），加上握手費人民幣20萬元（約新台幣90萬7689元），以及單次合影人民幣25至30萬元（約新台幣113萬4612至136萬1534元），當天約有100人與歐巴馬合照，預估主辦單位至少可「爽收」近2億台幣，至於歐巴馬究竟是否曉得其中價碼，或從中分到多少則不得而知。

中國網友驚呼，「明顯P的，歐巴馬一個表情沒變過啊」、「這是蠟像」、「傻逼才信這是真的」、「記得中國有個假歐巴馬」、「歐巴馬分明是人形立牌」、「中國很多人傻錢多」、「傳銷新方法」。