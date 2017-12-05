突破職場性騷擾「盲腸」 臉書女營運長：笨蛋，問題在權力

2017-12-05 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國職場性騷擾事件越滾越大，一連串的性侵、性騷擾指控，重挫許多位高權重男性的事業。對此，臉書營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）週日（3日）引用美國前總統柯林頓（Clinton）1992年的競選口號，改成「笨蛋！問題在權力！」並發表長達7000字的聲明指出，要改善問題，企業必須賦予更多女性權力。

綜合外媒報導，桑德伯格是全球數一數二最有權勢的女性，但她也難逃受到性騷擾命運。桑德伯格表示，幾乎所有的女人都和她一樣，曾在工作場合遭到男人性騷擾，包括性意識的挑逗、開會時毛手毛腳等。

桑德伯格引用了前總統柯林頓的競選口號，並改成「笨蛋！問題在權力！」桑德伯格指出，騷擾她的男性當時都比她更有權有勢，但這並非巧合，而是這些男性知道自己權力大，才會覺得越界沒問題。她進一步表示，隨著她的權力、地位越來越高，自己被性騷擾的次數也越來越少，雖然偶爾仍會發生，但只有那些權力更大的人才敢這樣，她深信，「構成職場性騷擾跟權力大小脫不了關係」。

因此，桑德伯格呼籲，要解決職場性騷擾的唯一方法，就是聘用、指導和提高女性地位，讓女性在職場有更多權力，改變目前的工作文化。桑德伯格的言論引發廣大的迴響，許多女性在留言中都表示支持並感謝她，臉書臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也留言表示，謝謝桑德伯格能帶領組織走向更好的路。