烏龍爆料讓美股大跌 川普號召投資客找ABC索賠

烏龍爆料讓美股大跌，美國總統川普不放過ABC，他在推特上表示，號召因此假新聞而遭逢損失的投資客去找ABC索賠。（彭博）

2017-12-04 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕《美國廣播公司》（ABC）上週誤報，前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）於去年美國總統大選期間，受到候選人川普的指示，與俄羅斯政府人員接觸，雖然ABC隨後澄清是誤報，但已引發美國股市震盪，川普在推特上號召投資者向ABC索賠。

不過針對川普的號召，有美國律師指出，如果記者不是帶著打壓股市的目的，而是因為單純的報導失誤而導致股市下跌，本身不構成投資者索賠的理由。

綜合外媒報導，前國家安全顧問弗林與川普一案，ABC負責該新聞的記者羅斯（Brian Ross），引述消息指出，弗林曾在大選期間，受到川普的指示，與俄羅斯政府人員商討外交政策，各家媒體紛紛轉載報導，令川普通俄門話題再度浮上檯面，也引發美股市震盪，直到傍晚ABC才澄清，川普並非於候選人身份提出要求，而是已當選總統後，才請弗林與俄國人士討論如何對抗伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）」。

ABC誤報傳出後，甫站上24000點大關的道指在25分鐘內大跌350點，標普500深跌1.6%，工業和金融等受惠於「川普交易」的板塊領跌，那指跌1.7%，美元指數當時也急跌0.4%，跌破93關口。

獲得平反的美國總統川普也不放過ABC，他在推特上表示，號召因此假新聞而遭逢損失的投資客去找ABC索賠，川普表示：「因為ABC新聞記者羅斯的錯誤和不實報導而令股市下跌350點，這些無故受災投資者，應該考慮雇用律師針對這一惡劣報道所造成損失去起訴ABC」，川普強調：「這是數百萬美元啊。」