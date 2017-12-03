「通俄門」弗林認罪 CNN專家：「無論如何，川普家人都不會被關！」

2017-12-03 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕「通俄門」事件持續發燒！隨著美國前國安顧問弗林（Michael Flynn）涉嫌對聯邦調查局（FBI）作偽證，於本月1日正式遭起訴並認罪，外界也希冀這項進展能夠為 「通俄門」揭開更多不可告人的內幕。但CNN法律分析師佩特（Page Pate）在專欄中認為， 「無論弗林指認了什麼，川普一家都不會入獄。」

根據外媒報導，美國總統川普於個人推特上發表推文，「當時因為弗林將軍對副總統和FBI說謊，所以我必須把他開除。而今他已經為了那些謊言認罪。而他在政權交接時的行為都是合法的，所以沒什麼好隱瞞的！」此文一出，不少分析家認為，若川普早知道弗林向FBI撒謊作偽證，然後又施壓柯米（James Comey）停止調查弗林，也就等於川普在干涉司法。

而美媒也大膽預測接下來遭殃的極有可能是當時指示弗林與俄羅斯接觸的川普女婿，庫許納（Jared Kushner）。而小唐納．川普（Donald Trump Jr.）也開始露出馬腳，他在7月時被爆在總統大選期間，為了取得對手希拉蕊的負面情報，秘密與俄國接觸。

但佩特在CNN的評論專欄上指出，無論庫許納和小唐納接下來遇到什麼不利指控，只要他們還叫川普一聲「爸爸」，就一定會有強力的後盾在，因為川普即使無法赦免自己的罪，但在矛頭還未完全指向自己前，他一定會赦免自己的家人。