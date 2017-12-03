清除低端人口野火燎原 上海、深圳、福建、浙江也跟進

中國北京區逐低端人口，弱勢民眾的住處被拆成廢墟。（法新社）

2017-12-03 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大力驅逐低端人口，弱勢民眾無家可歸露宿街頭。如今這把壓迫人民的野火燒出北京城，上海、深圳、福建、浙江紛紛傳出清除低端人口事件，當地政府在各處張貼告示，要當地住戶限期搬離並執行拆遷。

相關告示在網路上紛紛流傳，例如在中國上海青村鎮賃居的民眾，收到「限期搬離告知書」，公告中指陳租戶的住處違法建築，必須要在11月30日之前搬離，逾期將由公安和城管各部門聯合執法，斷水斷電並直接拆除違建，後果由住戶自己承擔。

中國深圳龍華區福城街道執法隊則發出「安全告知書」，強調民眾租賃的房屋有「安全隱患」，為了人身和財產安全著想，租戶必須在11月30日以前搬離，屆時將展開聯合執法行動。

中國福建福州新店鎮華僑家具廠的員工宿舍，則被當地的建設項目徵遷指揮部張貼「溫馨提示」，於12月1日開始拆除員工宿舍內的違建，要求職員儘速搬離。

中國浙江臨海杜橋鎮的紫荊家園地，則被公告屬於違法建築，若當地居民是公務員或國營企業員工，限期5天內搬離，最晚得在12月7日之前離開。假如是共產黨員，則展期至10天，可以到12月12日才搬走。