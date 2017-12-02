解散幫派稱「太落伍」日本前不良少年助社區清塗鴉

2017-12-02 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡市舞鶴地區的少年幫派團體「護國一家」日前宣佈解散，曾任第14代總隊長的上班族表示，參加這種團體「早就落伍了」，並幫助清除當地的塗鴉，「希望能好好為社會盡心力」。

據《朝日新聞》報導，日本福岡市中央區舞鶴地區的少年幫派團體「護國一家」（護国一家），由現任與前任13位團體成員於上月13日宣佈解散。

《朝日新聞》說明，「護國一家」是所謂的「彩色幫派」的一種，以紅色為該團的代表形象，約成立於1997年，每週六會在中央區的長濱公園集會喧嘩。

據報導，近來「護國一家」成員減少，也幾乎沒舉行集會，連以往打架的對象如「黑色」和「綠色」敵對團體都解散；「護國一家」的17代總隊長則為最後一任。曾任第14代總隊長、現年21歲的上班族指出，「這是時代變化，（少年幫派）早就落伍了吧」。

前第14代總隊長也說，希望「以後能好好為社會盡心力」；現為上班族的前成員也積極參與清除當地塗鴉的活動，並說:「當時（加入「護國一家」）就像參加社團一樣開心。但現在想想，真是給周圍的人造成困擾了」。

舞鶴公民館館長，現年74歲的進藤二郎，對「護國一家」宣佈解散一事表示:「希望年輕人能重新再出發，為地方做出貢獻」。