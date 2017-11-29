超狂！2玩家穿飛鼠裝跳少女峰 滑進飛行中小飛機

2名定點跳傘好手登上少女峰一躍而下，飛向高空中飛行的小飛機，完成「空中登機」絕技。（路透）

2017-11-29 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕從飛機上跳傘不夠看，2名定點跳傘（BASE jumping）職業玩家富根（Fred Fugen）和拉菲（Vince Reffet）最近為了慶祝先驅完成創舉滿20週年，從阿爾卑斯山上奮力一跳，身著飛鼠滑翔裝，精準飛入正在飛行中的小飛機，完成超狂「空中登機」，過程驚險，令人為他們捏了好幾把冷汗。

綜合媒體報導，來自法國的富根和拉菲是為了向定點跳傘運動先驅戈亞爾頓（Patrick de Gayardon）致敬，1997年，戈亞爾頓從一架飛機跳下，並成功飛回飛機上。拉菲為了重現這個創舉，他告訴富根：「我們必須這樣做，但這次我們要從懸崖邊跳下來！」

拉菲、富根前進瑞士，登上高4062公尺的阿爾卑斯山的少女峰（Jungfrau Mountain），穿著飛鼠裝一躍而下，最終目標是一架正在高空飛行的小飛機，要飛入高1.25公尺、寬1.58公尺的「天空之門」。小飛機的飛行時速高達138公里，這兩個「空中飛人」看似輕鬆翻身落入機身內，其實，他們曾在西班牙歷經1個月的訓練，進行了數百次的模擬飛行。

定點跳傘是一項極限運動，從懸崖、橋梁等高處跳下，宛如自由落體墜落，最後打開降雨傘或展開特製飛鼠裝。

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