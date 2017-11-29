聖母峰神秘「雪人」真相曝光 研究團隊給出驚人答案

傳說中出沒在喜馬拉雅山上的雪人，目前研究顯示為熊類。（路透）

2017-11-29 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕傳說中出沒在喜馬拉雅山聖母峰的「雪人」（Yeti）之謎有解了，美國研究人員從所蒐集的樣本中分析後指出，其實這神秘的生物只是「熊類」。

綜合外媒報導，傳說「雪人」是一種介於人與猿之間的神秘動物，至今尚未有確切的雪人標本提供研究。但這流傳了好幾個世紀的神秘生物，如今終於有解了，美國水牛城大學分校研究團隊在分析、比對多樣由喜馬拉雅山和西藏高原蒐集所得、被指是雪人的毛髮、骨骼、糞便等樣本，蒐集了前所未見的豐富基因證據。

研究人員在「皇家學會報告生物科學版」（Royal Society journal Proceedings B）描述，這種稱為雪人的生物事實上是熊類；精確地說，是3種不同的熊，分別是亞洲黑熊、西藏棕熊與喜馬拉雅棕熊。

美國水牛城大學（University of Buffalo）藝術與科學學院（College of Arts and Sciences）副教授林奎斯特（Cecilia Lindqvist）表示：「我們的研究結果強烈指出，雪人傳說的生物基礎，可在當地熊類身上發現蹤跡。」

他們發現，從全球私人收藏到博物館中的相關工藝品，包括據稱為雪人腳爪的修道院遺物，實際上是23個不同熊類的遺骸。領導研究的生物科學教授林德奎斯特（Charlotte Lindqvist）表示，研究結果顯示可在當地熊隻身上覓得雪人的基因，相信透過DNA測試，有助學界將來解開更多相關謎團。