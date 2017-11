聖母峰神秘「雪人」真相曝光 研究團隊給出驚人答案

傳說中出沒在喜馬拉雅山上的雪人,目前研究顯示為熊類。(路透)

2017-11-29 16:28

〔即時新聞/綜合報導〕傳說中出沒在喜馬拉雅山聖母峰的「雪人」(Yeti)之謎有解了,美國研究人員從所蒐集的樣本中分析後指出,其實這神秘的生物只是「熊類」。

綜合外媒報導,傳說「雪人」是一種介於人與猿之間的神秘動物,至今尚未有確切的雪人標本提供研究。但這流傳了好幾個世紀的神秘生物,如今終於有解了,美國水牛城大學分校研究團隊在分析、比對多樣由喜馬拉雅山和西藏高原蒐集所得、被指是雪人的毛髮、骨骼、糞便等樣本,蒐集了前所未見的豐富基因證據。

研究人員在「皇家學會報告生物科學版」(Royal Society journal Proceedings B)描述,這種稱為雪人的生物事實上是熊類;精確地說,是3種不同的熊,分別是亞洲黑熊、西藏棕熊與喜馬拉雅棕熊。

美國水牛城大學(University of Buffalo)藝術與科學學院(College of Arts and Sciences)副教授林奎斯特(Cecilia Lindqvist)表示:「我們的研究結果強烈指出,雪人傳說的生物基礎,可在當地熊類身上發現蹤跡。」

他們發現,從全球私人收藏到博物館中的相關工藝品,包括據稱為雪人腳爪的修道院遺物,實際上是23個不同熊類的遺骸。領導研究的生物科學教授林德奎斯特(Charlotte Lindqvist)表示,研究結果顯示可在當地熊隻身上覓得雪人的基因,相信透過DNA測試,有助學界將來解開更多相關謎團。