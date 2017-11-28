南韓電競選手賺很大 年均薪269萬比去年多5成

南韓電競選手今年平均年薪逼近270萬元台幣，比去年多5成。圖為LZ戰隊上路選手Khan。（圖擷自LOL Esports flickr）

2017-11-28 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓遊戲業規模持續擴大，去年成長了將近15%，電競選手的年薪也跟著水漲船高，平均年薪逼近270萬元台幣。

根據南韓文化體育觀光部和韓國文化產業振興院公布的2017年網路遊戲業報告，去年南韓網路遊戲業規模成長了14.9%至830億韓元（約新台幣22億元），韓國約佔全球網路遊戲市場規模的14.9%。

數據指出，今年南韓的電競選手每人平均年薪達到9770萬韓元（約新台幣269萬元），比去年的6400萬韓元（約新台幣176萬元）大增52.5%。

遊戲業蓬勃發展也為南韓經濟做出貢獻，去年遊戲業本身產值達1637億韓元（約新台幣45億元），還另外創造了附加價值633億韓元（約新台幣17億元），比前年的產值1410億韓元（約新台幣39億元）和附加價值544億韓元（約新台幣15億元）都有所成長。

另外，南韓遊戲業的產值年年增加，2014年的產值為600億韓元（約新台幣17億元），2015年為723億韓元（約新台幣20億元），去年達830億韓元（約新台幣22億元）。