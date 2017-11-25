清心寡慾也遭殃？埃及蘇菲派鼓吹和平 卻疑遭IS恐攻

伊斯蘭教的蘇菲派主張禁慾與內在修行，主張愛、和平與寬容，卻反成激進恐怖分子目標。（路透）

2017-11-25 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕埃及西奈半島的一座清真寺24日驚傳恐攻，恐怖份子以炸藥和槍枝濫殺前來禮拜的信眾，造成至少235死、109人受傷，且人數恐再攀升。埃及當局認為兇手為「伊斯蘭國」（IS）分支「西奈省」（Sinai Province），衝著伊斯蘭教派之一「蘇菲派」（Sufism）發動恐攻。

據《法新社》報導，據埃及國營電視台指出，這是埃及近年來最嚴重的恐怖攻擊事件，目前未有任何組織宣稱犯案。此起慘劇發生在北西奈省首都阿里什（El-Arish）市拉瓦達（Rawda）村伊斯蘭教蘇菲派清真寺，兇手刻意挑在人潮洶湧的週五犯案，部分媒體指出恐怖分乘車衝入清真寺內並引爆炸彈，開槍殺害信徒。

據《紐約時報》報導，蘇菲派是伊斯蘭教內的「神秘主義」，以「旋轉舞」這種修行模式聞名，教徒會藉由旋轉拋下自我，同時冥想阿拉，藉此接近真主並獲得神聖體驗。此教派禁慾、避免唯物主義並追求精神層面的提升，因此與其說是教派，不如說是一種鼓勵信眾將注意力放在內在、將古蘭經內化的修行方式。

在現代，蘇菲派被稱為「大眾的伊斯蘭」，現代教義主張愛、和平與寬容，在西方被認為是一種和平、不關心政治的伊斯蘭教派，在埃及境內也受到當局支持。而其他的穆斯林教派會認為蘇菲派有些怪異，而較為激進的伊斯蘭基本教義派則是將他們視為威脅。其中IS更是針對蘇菲派。

本報曾報導，埃及近一億人口中，約有15%是蘇菲派信徒，但事實上蘇菲派在伊斯蘭世界中並不普及，甚至被遜尼派的IS等其他教派視為「異端」、「宗教極端主義」。而西奈半島當地在極端組織「西奈省」從2014年宣誓效忠IS之後，不斷傳出軍警、基督徒與蘇菲派信徒遭殺害，至今已有千人遇害。