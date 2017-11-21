力阻AT&T、時代華納2.5兆聯姻 美司法部祭出反托拉斯法

2017-11-21 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國電訊龍頭AT&T計畫以854億美元（約台幣2.5兆元）收購時代華納（Time Warner）成為業界焦點。但美國司法部憂心此案將造成競爭失衡，20日以反托拉斯法起訴AT&T，試圖阻止這起購併案。

綜合外媒報導，AT&T和時代華納早已分別是業界翹楚，AT&T為美國最大通訊服務供應商，2015年更收購美國最大電視衛星公司「DirecTV」，順勢成為全美最大電視頻道商。

時代華納旗下則有「HBO」頻道，其作品《冰與火之歌‧權力遊戲》紅遍全球；電影製作公司「華納兄弟」也有《神力女超人》、《哈利波特》系列等知名作品，其它還包括新聞頻道「CNN」和運動頻道「TNT」。

若兩家合併，將成為美國媒體、電信界巨獸，對此，美國司法部決定以合併恐違反「反托拉斯法」為由提起訴訟，阻止這起交易。不過AT&T和時代華納並非直接競爭對手，司法部卻罕見地阻止併購。

美司法部反托拉斯最高負責人達洛英（Makan Delrahim）直言，兩家公司的合併將對消費者造成衝擊，以及削弱業界競爭。依照司法部的說法，AT&T將可強迫收費電視公司每年向時代華納多付數以億計的收視費用，讓電視收費上升，也讓消費者可享受的選擇減少，對美國消費者權益造成非常大的損失。

報導中提到，2011年歐巴馬政府執政時期，對於類似的頻道、電訊商「康卡斯特」併購「NBC」環球的交易案，是以增加限制項目為手段。反觀此次司法部決定直接介入阻止起訴AT&T，間接顯示出了川普政府對此類大型併購案的態度。