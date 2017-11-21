「噪音擾民占場地」中國出規範管理廣場舞

2017-11-21 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕流行中國民間且有眾多中年人士參與的運動「廣場舞」，近日有中國媒體報導，其在廣場上播放音樂與多人共舞的特色造成「噪音擾民」、「場地爭執」的問題，中國官方對此提出規範，以防廣場舞影響公共空間安全與住家安寧。

據《人民日報海外版》今報導，一篇題為＜廣場舞，這麼跳就對了＞的文章指出，根據中國國家體育總局於本月13日發出《關於進一步規範廣場舞健身活動的通知》（以下簡稱通知），廣場舞運動者有四大不良行為，如在烈士陵園等嚴肅場所跳廣場舞健身；透過廣場舞健身活動非法斂財，和傳播封建迷信思想；噪音影響校園課堂和居民生活；破壞自然生態、環境衛生和公共設施等。《通知》一文顯示，廣場舞的流行，也暴露這項運動「噪音擾民、場地矛盾」等問題。

部分廣場舞參與者表示，他們在跳舞時，曾遭附近居民投訴「音樂太吵」，之後便注意在運動時盡量壓低聲音，或是戴耳機，避免噪音問題。

《通知》中並要求，政府相關部門應協調城市閒置空間，為廣場舞健身愛好者提供活動場地，並嚴格規範廣場舞不得影響活動周圍的公共空間安全，與居民生活安寧。近年中國也常傳出廣場舞用地衝突，如今年6月，河南省的廣場舞團體曾和一群打籃球的年輕人，爆發爭用籃球場地的衝突；9月則發生一群中國大媽因為車子拋錨，在高速旁邊跳起廣場舞，後被救援人員制止。