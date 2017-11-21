喬治亞大巨蛋爆破拆除 但是「落漆」 了（圖輯）

美國喬治亞大巨蛋當地時間20日上午被爆破拆除，圖為原樣。（資料照，美聯社）

2017-11-21 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞大巨蛋（Georgia Dome）1992年3月完工，是當時全球最大的巨蛋體育館，舉辦過奧運等多場世界級賽事，由於場館老舊等因素，當局在當地時間20日上午爆破拆除，不過過程有點「落漆」，有些結構未被破壞，當局預計將要花3個月的時間，才能將現場瓦礫清理乾淨。

喬治亞大巨蛋當地時間20日上午被爆破拆除。（美聯社）

《CNN》報導，喬治亞大巨蛋25年以來舉辦1400多場活動，共有3900餘萬名觀眾拜訪，曾舉辦過1996年亞特蘭大奧運、1994年與2000年美式足球超級杯比賽、3次NCAA四強，還曾是NBA亞特蘭大老鷹隊的主場。

喬治亞大巨蛋當地時間20日上午被爆破拆除。（美聯社）

喬治亞大巨蛋拆除後，將由一旁的梅賽德斯-賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium）取代其功能；梅賽德斯-賓士體育場則預計在今年夏天開放。

喬治亞大巨蛋當地時間20日上午被爆破拆除。（美聯社）

爆破作業在當地時間20日上午開始進行，在大約12-15秒的時間內，喬治亞大巨蛋大部分的結構應聲倒塌，現場揚起大量粉塵，但仍有部分結構沒有倒塌，負責人透露，可能是爆炸威力不夠，正在檢查未破壞的結構，當局則預計要花3個月的時間，才能將現場瓦礫清理乾淨。

喬治亞大巨蛋當地時間20日上午被爆破拆除。（美聯社）

喬治亞大巨蛋當地時間20日上午被爆破拆除，現場揚起大量粉塵。（美聯社）

不過有部分建築結構未受破壞。（美聯社）

不少民眾在一旁觀看。（歐新社）