鹹魚不能翻身了！ 遭世衛列一級致癌物

備受廣東人喜愛、超級下飯的鹹魚被世衛國際癌症研究機構（IARC）列為「一類致癌物」。（圖擷取自dreamstime）

2017-11-18 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）近日公布的最新一波致癌物清單中，備受廣東人喜愛的鹹魚被列入「一類致癌物」，也就是確定魚中必定含有引發癌症的物質，只是看吃下去的人有沒有機會「中獎」；連中國的國家食藥監總局都轉載了這份清單，讓不少中國網友痛苦的直呼：「這下鹹魚也不能翻身了！」

據《香港01》報導，世界衛生組織國際癌症研究機構將致癌物分為一類致癌（Carcinogenic to humans）、二類可能致癌（Probably、Possibly carcinogenic to humans）、三類未知（Not classifiable as to its carcinogenicity to humans）和四類可能不致癌（Probably not carcinogenic to humans）4個級別，而在這116種一類致癌物中，下飯好物「中式鹹魚」編號第96，還特別標名是「Chinese-style」（中式）；台灣人愛吃的檳榔（Areca nut）也同樣穩坐清單中。

浙江省腫瘤醫院營養科主治醫師宋靈蘭表示，鹹魚致癌的來源其實是製作過程中所產生的「亞硝酸胺」，由於魚本身蛋白質含量高、製程中會產生大量亞硝酸胺，吃下肚後並和胃中的亞硝酸鹽合成N-亞硝基化合物，從而產生基因毒性物質，增罹癌風險；且已有研究表明鹹魚和鼻咽癌、食道癌、胃癌有相互關係。

此外，鹹魚在製程中的污染風險更為嚇人，若於露天曝曬時引來蒼蠅等蚊蟲，可能滋生細菌，有人甚會為此對魚噴殺蟲劑、造成可怕的二次污染。醫生建議，食用鹹魚的次數最好降低至一個月1、2次，並多補充膳食纖維，從而縮短魚在腸道停留的時間，減少亞硝酸胺的吸收。