鹹魚不能翻身了！ 遭世衛列一級致癌物

備受廣東人喜愛、超級下飯的鹹魚被世衛國際癌症研究機構(IARC)列為「一類致癌物」。(圖擷取自dreamstime)

2017-11-18 18:45

〔即時新聞/綜合報導〕世界衛生組織國際癌症研究機構(IARC)近日公布的最新一波致癌物清單中,備受廣東人喜愛的鹹魚被列入「一類致癌物」,也就是確定魚中必定含有引發癌症的物質,只是看吃下去的人有沒有機會「中獎」;連中國的國家食藥監總局都轉載了這份清單,讓不少中國網友痛苦的直呼:「這下鹹魚也不能翻身了!」

據《香港01》報導,世界衛生組織國際癌症研究機構將致癌物分為一類致癌(Carcinogenic to humans)、二類可能致癌(Probably、Possibly carcinogenic to humans)、三類未知(Not classifiable as to its carcinogenicity to humans)和四類可能不致癌(Probably not carcinogenic to humans)4個級別,而在這116種一類致癌物中,下飯好物「中式鹹魚」編號第96,還特別標名是「Chinese-style」(中式);台灣人愛吃的檳榔(Areca nut)也同樣穩坐清單中。

浙江省腫瘤醫院營養科主治醫師宋靈蘭表示,鹹魚致癌的來源其實是製作過程中所產生的「亞硝酸胺」,由於魚本身蛋白質含量高、製程中會產生大量亞硝酸胺,吃下肚後並和胃中的亞硝酸鹽合成N-亞硝基化合物,從而產生基因毒性物質,增罹癌風險;且已有研究表明鹹魚和鼻咽癌、食道癌、胃癌有相互關係。

此外,鹹魚在製程中的污染風險更為嚇人,若於露天曝曬時引來蒼蠅等蚊蟲,可能滋生細菌,有人甚會為此對魚噴殺蟲劑、造成可怕的二次污染。醫生建議,食用鹹魚的次數最好降低至一個月1、2次,並多補充膳食纖維,從而縮短魚在腸道停留的時間,減少亞硝酸胺的吸收。