利用低薪與景氣低迷！日媒：中國向台灣年輕人招手

日媒報導指出，太陽花學運後讓民進黨成功執政，中國祭出多項懷柔政策，目的是為了讓反中勢力不再擴大。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-11-18 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平於19大中發表3個多小時的談話，其中再度重申「九二共識」、「兩岸同屬一中」，秉持「兩岸一家親」理念。強調會尊重台灣現有的社會制度與生活方式，擴大交流合作，提供與大陸地區人民同等待遇。日媒報導指出，這是中國以經濟成長為武器，採取懷柔政策「向台灣年輕人招手」，目的是為了要阻止反中勢力繼續擴大，促成兩岸統一。

據《時事通信社》報導，習近平於19大談話中提到，中國尊重台灣現有的社會制度和生活方式，願意率先與台灣同胞「分享大陸發展的機遇」，擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活「提供與大陸同胞同等的待遇」。而國台辦發言人馬曉光15日於例行記者會上指出，今年10月起，只要在台灣的大學入學考試學科能力測驗中，成績達到均標以上的高中畢業生，可直接向中國200多所學校提出申請。

另外，中國教育部也修訂台灣學生獎學金管理辦法，將台生獎學金分為專科、碩士、博士三個類別，在原有一、二、三等獎之上增設特等獎，獎勵金額與國家獎學金相同，且大幅增加名額。未來還會繼續增訂相關措施，「提供與大陸同胞同等的待遇，促進兩岸經濟社會融合發展，增進台灣同胞福祉」。

報導指出，這是中國以經濟的顯著成長為武器，以此「對台灣年輕人招手」，鼓勵台灣青年在中國就學、就職與創業的「懷柔政策」，而在「景氣長期低迷且就職困難」的台灣，這種懷柔政策會有一定的吸引力。對此，台灣政府也逐漸提高警戒心。因為中國的目的就是「兩岸統一」，因此開始加速拉攏台灣青年。

另外，報導提到台灣2014年時發生了許多大學生參與「太陽花學運」，因而讓主張台獨的民進黨政府執政。中國之所以不斷祭出優良條件吸引台灣青年，目的就是為了要阻止反對兩岸統一的勢力繼續擴大。