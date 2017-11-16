德持續追查納粹份子 兩90歲黨衛軍涉嫌謀殺數百人

2017-11-16 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕德國檢察機關昨（15）起訴兩名90多歲的前黨衛軍軍官，在施圖特霍夫（Stutthof）集中營涉嫌謀殺數百人。兩名被告皆否認罪行，案件尚未進入審判程序。

德國多特蒙德州檢察機關昨表示，根據德國明斯特地區法院聲明，兩名年齡分別為92歲和93歲的不具名嫌犯，參與了德國佔領波蘭時期的納粹滅絕營。德國明斯特市鄰近於波蘭。

法院聲明：「兩位被告被控，在任職施圖特霍夫集中營守衛時，涉入該集中營中的無數起殺人事件」。

92歲的嫌犯於1944年6月到1945年5月期間，駐守施圖特霍夫集中營；93歲的嫌犯在1942年6月至1944年9月期間，擔任施圖特霍夫集中營警衛。

兩人另被指控於1944年6月，參與在營地毒氣室內大量殺害100多名波蘭囚犯，和殺害77名受傷蘇聯戰俘。他們也被指控在1944年8月至12月期間，參與數百名猶太人滅絕事件，以及被懷疑刻意製造集中營惡劣的生存條件，讓數百名囚犯患上斑疹傷寒等致命疾病。

明斯特法庭稱，兩人皆否認參與施圖特霍夫集中營的死亡事件；兩名被告的案件還未進入審判程序。

納粹德國於1939年，在波蘭的格但斯克城外建立施圖特霍夫集中營，該集中營在1945年被解放前，約有6.5萬人遇難。

德國在紐倫堡審判70年後，持續起訴納粹德國時期的罪犯，但很多案件出於被告被認為太過年長，不適合被起訴，而沒有在法庭上結案。過去七年，只有四名嫌犯以新的證據標準被審判，該標準認定，即使沒有證據證明涉入特定的殺人事件，在死亡集中營工作也足以被認為涉嫌謀殺。