巨大人身法船！ 送這款勞斯萊斯才夠讚歎seafood

勞斯萊斯表示將開始開發無人軍艦。（圖擷取自勞斯萊斯網站）

2017-09-15 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕品牌勞斯萊斯由於宗教團體「佛教如來宗」的信徒曾送領袖「妙禪」該牌跑車，近期成為了網路搜尋的熱門詞彙，而信眾的理由只是為了保護師父的「人身法船」。不過，只用跑車來讚嘆師父已經不夠了，勞斯萊斯於12日發表了新計畫，將開始研發製造無人海軍軍艦，預計搭載先進的人工智慧（AI）技術，能夠持續航行100天，送這艘保證讓師父法喜充滿。

無人船的研發可以大量降低營運成本，在軍事與探勘用途上也能減少船員遇害的風險。勞斯萊斯表示，這艘船以柴油與燃氣作為主要動力，太陽能作為輔助能源，並將運用人工智慧（AI）技術讓船艦安全航行，可同時負責遠端維護、儀器監測與能源管理，在沒有人力輔助的情況下可自主航行超過100天。

另外，船隻上還可以載運無人機，做為海上的起降地，讓無人機可以飛行得更遠。勞斯萊斯表示，無人船由於省去人類的居住與活動空間，可以比一般的船隻更小更便宜，可做為海上巡邏、監視、後勤補給使用，甚至作為護衛艦，在保護「重要人物」上可做出貢獻。