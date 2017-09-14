臉書PO希拉蕊頭髮「懸賞令」 美前藥廠執行長入監

2017-09-14 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕號稱「全美最痛恨的人」的馬丁（Martin Shkreli），日前又再度掀起波瀾。他在個人臉書上公開表示要懸賞一把美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的頭髮，賞金5千美元（約新台幣15萬元），被視為引誘社會犯罪，於是撤銷保釋，判刑入監。

根據《紐約時報》報導，馬丁在臉書發布希拉蕊頭髮的「懸賞令」後，引發各界非常大的爭議，不少人指責他是煽動社會的亂源。但馬丁對這些批評不以為義，認為自己只是開了個政治玩笑。但法官松本基亞（Kiyo A. Matsumoto）認為馬汀這樣的行為不僅幼稚，且已經造成「威脅和騷擾」。

馬丁的委任律師班加明（Benjamin Brafman）在庭上為其辯稱，馬丁並未使用實質暴力，所以根本稱不上犯罪。但松本基亞指出，馬丁沒有想到過公開言論的影響性，萬一要是有人真的做出危險的攻擊行為，到時問題恐怕會更大。

據悉，曾將自家公司專利的愛滋藥從每錠13.5美元（約新台幣405元）哄抬至750美元（約台幣2萬元），被稱為「全美最痛恨的人」的馬丁，在8月份時就因涉嫌證券詐欺而被判刑，雖然已經交保獲釋，但他本人顯然沒學乖，在保釋期間發表不當言論，被認為在鼓勵犯罪，於是馬丁的保釋被法官撤銷，最終還是逃不過入監的命運。