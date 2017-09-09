最強颶風艾瑪將襲美 伊斯蘭國嗨翻：真主派來的

颶風艾瑪即將襲美，許多IS成員大肆慶祝，並將其視作「真主派來的士兵」。（合成照，擷取自《太陽報》）

2017-09-09 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕有著有史以來最強颶風之稱的艾瑪（Irma）颶風，強度雖已下修為4級，但仍被氣象機構認定屬「極度危險」等級，將於本週末襲捲美國佛州。對此，極端武裝組織伊斯蘭國（IS）目前正在地球另一端慶祝這個消息，並將艾瑪視作「真主的士兵」。

根據英媒《鏡報》報導，當哈維颶風日前重創美國德州，帶來龐大水患的時候，IS組織便已大肆慶祝，有不少極端份子以「911再現」稱之，還有不少人張貼美國災民逃難、房舍遭洪水沖襲的畫面，並嘲笑這些災民得到應有的懲罰。

追蹤聖戰組織的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）在整理情資時發現，有不少IS成員把即將襲擊美國的艾瑪颶風，視作美軍及其支持的伊拉克政府軍當時摧毀摩蘇爾城（Mosul）的現世報，還有IS成員貼出對比圖並標註「當年你們對穆斯林做了什麼，現在（艾瑪）就會給予你們相同的報復」。

報導指出，隨著艾瑪日益接近美國本土，許多聖戰份子的情緒也竄升至極端狂熱，不僅堅信這是真主派來幫助他們的士兵，甚至還希望艾瑪能帶來「他們（美國人）從未見過的恐怖災情」。

外媒整理的統計數據顯示，美國自1851年以來只經歷過3次5級颶風，上一次是1992年的安德魯颶風，其強度遠遜於即將襲擊美國佛州的艾瑪颶風，有關當局目前正嚴陣以待，希望能將其帶來的損害降至最低。