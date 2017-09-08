太陽閃焰粒子下午2點到達地球！高緯度地區可能現極光

太陽風預計於今日到達地球，高緯度地區有機會看到極光（圖取自NASA）

2017-09-08 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕太陽表面於6日發生大規模爆發現象，「太陽閃焰」所噴出的太陽風粒子大約於今（8）日下午2點到今晚11點到達地球，而南北極等高緯度地區將可能出現極光，數天到一週內將可能對地球通訊、GPS定位與人工衛星產生影響。

綜合媒體報導，NASA的太陽觀測衛星6日觀測到2次高強度太陽閃焰，規模是12年來最大，為一般強度的1000倍。太陽閃焰會引發太陽風，預計將會在今日日本時間下午3時到明日凌晨零時（台灣時間下午2點到11點）抵達地球，並在這幾日到一週內對地球人產生影響。如人造衛星故障、通訊異常、GPS系統定位失靈，若情況嚴重，停電與羅盤指錯等情況也可能發生。

太陽閃焰在過去也曾經發生過，1989年加拿大因此發生過大規模停電，2000年時日本的X光線觀測衛星也受損，2006年時GPS曾經一度失靈，而日本極地研究所的宇宙空間物理學的準教授片岡龍峰表示，若太陽閃焰連續發生的速度與規模變強，將可能造成意料外的磁暴，接近南北極的高緯度地區可能會發生停電事故。

若真如此，如日本的北海道等高緯度地區都有機會觀測到極光，日本情報通信研究機構宇宙環境研究室的研究員坂口歌織表示，由於今晚的月亮接近滿月，條件並不太好，但在在月亮出現前、大約是北海道時間晚上七點會是觀測極光的好時機。