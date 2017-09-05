憂朝鮮半島開打 日本正計畫大規模撤僑！

聯合國安理會今天針對北韓問題召開緊急會議。（法新社）

2017-09-05 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕北韓氫彈試爆引發國際緊張，今天傳出日本已經準備從南韓大規模撤僑，日本政府正在制訂4階段緊急計畫，建議日本民眾暫時不要到南韓旅遊，若朝鮮半島十分危急，就會將大批撤離日僑。

根據《日經亞州評論》，日本正在計畫一場大規模撤僑行動，要讓在南韓境內生活的近6萬日本公民安全返回國土，此4階段緊急計畫包括，1、勸阻不定期前往韓國的旅行；2、勸阻所有前往南韓的旅客；3、敦促在韓日本公民撤離；4、引導在韓日人疏散前往當地避難所。

報導指出，韓方現已同意，在最壞的情況下，讓日本公民進入安全區，例如被指定作為避難所的地鐵站、教堂和商場等；日本政府也已向日本在韓公民，提供了900多個這樣設施的相關信息。另外若機場被迫關閉，日本政府將從港口大城釜山將日僑送回日本。

報導指出，目前南韓境內約有3萬8000名常住的日本人，另有約1萬9000名短期訪客，共有約5萬7000人。有日本政府人士表示，「若美國決定對北韓發動軍事打擊，不論美方計畫是否公開，日本政府都將自行決斷撤僑時機。」

不過這並非日本首次計畫撤僑，今年4月曾研擬「應急預案」，當時就有計畫撤走5萬7000名在南韓的日僑。