手術台上開顱切腫瘤 薩克斯風手照吹不誤

2017-09-02 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名27歲薩克斯風樂手法比歐（Dan Fabbio），2年前檢查出腦部長了大塊腫瘤，求助羅徹斯特大學醫學中心（University of Rochester Medical Center）。醫療團隊透過精湛技術，切除法比歐患部腫瘤後，縫合前讓他試吹韓國民謠阿里郎，沒想到非常成功，令人驚艷！

綜合媒體報導，法比歐25歲時，因時常深受幻聽、幻覺與暈眩所苦，經電腦斷層掃描發現，腦部有塊腫瘤，雖是良性，但法比歐仍憂心，影響音樂技能與前途，因此前往羅徹斯特大學醫學中心治療。

報導指出，手術過程中，法比歐的醫師先以轉譯腦造影技術（Translational Brain Mapping），精準定位腦內腫瘤與大腦音樂功能區塊的位置後，再切除患部腫瘤。為證明其可靠性，醫療人員特地於傷口縫合前，持薩克斯風進手術室，要求躺在手術台上的法比歐，吹奏阿里郎，並由專人錄下，製作出約7分多鐘影片。

影片中6分17秒處可見，虛弱的法比歐，對著醫療團體吹奏出流暢的樂音，現場頓時響起如雷掌聲。據悉，選擇阿里郎這首歌，主要是因其旋律無需大量換氣，較為安全，而術後法比歐休息數月才痊癒，如今不只能自在地吹奏樂器，與人談笑風生，還在學校教音樂。

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