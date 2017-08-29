颶風哈維洪水肆虐 專家憂爆傳染病

2017-08-29 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓遭50年最強颶風哈維（Harvey）重創，專家擔憂颶風哈維引發的洪水中參雜的污水，恐帶來更高的染病風險，如細菌感染與蚊蟲傳播等，影響將可能持續好幾年。

綜合外媒報導，颶風哈維帶來強大的洪水，洪水沖入休士頓等人口高密集的地鐵區內，專家表示，這樣肯定會讓環境變得髒亂與危險。擔任家庭醫師的喬治城大學醫學院（GeorgetownUniversity School of Medicine）教授米邵瑞（RanitMishori）表示，「被洪水沖進來的污水裡有各類殺蟲劑、排泄物等我們不知道的毒素，裡面可能是數以百種污染水源的細菌與病毒。只要身體有傷口碰到污水，民眾就會生病。」

奎尼匹克大學（Quinnipiac University）奈特醫學院（Frank H. Netter MD School）家庭醫學科主任塞林格（Howard Selinger）也表示，污水排放及細菌感染是最大問題，污水也可能滲透至飲水系統中，進而導致水源污染的升高並伴隨霍亂感染風險；紐約勒諾克斯山（Lenox Hill）醫院的醫師羅伯特·格拉特特（Robert Glatter）說，「任何自然災害後最重大危險之一就是霍亂，特別是颶風後的洪水。」